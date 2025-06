A due anni dal suo addio all'Inter, Edin Dzeko potrebbe tornare a giocare in Serie A. L'attaccante del Fenerbahce è seguito con molta attenzione da due club in particolare: Fiorentina e Bologna. Intervenuto sulle frequenze di Firenze Viola, Francesco Toldo ha commentato il possibile ritorno in Italia del bosniaco.

"Io a 38 anni ho salutato tutti e mi sono dato alla vita familiare. Per me non si va oltre. Lui è un ragazzo eccezionale, è un esempio, ma l'età non puoi certo abbassartela...", ha dichiarato l'ex portiere nerazzurro.