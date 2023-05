Tomaselli (CorSera): “Inter e Milan imperfette ma vive. Inzaghi ora…”

"Milano è pronta. Pronta a prendere di petto la volata per la prossima Champions, con questi 10 punti su 12 strappati a Roma e Lazio nel doppio incrocio nel giro di una settimana. Pronta a mostrare all’Europa — qui e adesso — che Milan e Inter non sono due semifinaliste per caso. E che il derby non produrrà una vittima sacrificale per la finale di Istanbul contro la vincente di Manchester City-Real Madrid, ma un avversario credibile per due squadre di mostri. Milano ha due squadre imperfette, come certifica la loro classifica. Ma ha due squadre vive. Certo, il Milan è in ansia e ha il fiato grosso. Leao non è sostituibile, ma non è ancora fuori per la partita di andata: e quante volte la squadra di Pioli ha trovato risorse inaspettate per andare oltre i propri limiti o i problemi contingenti? Se è arrivato fin qui, in una stagione che sul mercato le ha portato un valore aggiunto prossimo allo zero, è per il talento del portiere e del suo attaccante speciale, certo, i due campioni che fanno la differenza. Ma anche per la capacità di essere un gruppo nel quale la somma degli undici in campo è sempre superiore al valore dei singoli"