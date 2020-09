Tonali: “Il Milan? Ho chiuso le porte a tutti. Inter? Ha trattato molto il mio agente”

Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi, il nuovo acquisto del Milan Sandro Tonali ha risposto così alla domanda in merito dell’interesse dell’Inter nei suoi confronti: “”L’ha trattato molto il mio agente, lasciandomi fuori da questi affari per far sì che avessi la testa libera. C’era molto fiducia tra me e lui. Appena ho saputo del Milan, lui sapendo della mia passione ci siamo parlati e l’ho lasciato lavorare. Il Milan? L’effetto è stato bellissimo, quando abbiamo capito ci fosse l’opportunità di venire al Milan ho chiuso le porte a tutti. Dovevo andare al Milan per forza. Il mio pensiero era quello e così è stato. La prima volta che ho conosciuto i direttori è stato fantastico, lavorarci insieme è fantastico”.