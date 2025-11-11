Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan ora al Newcastle, ha scelto la sua Ultimate 11 intervistato da Prodirectsoccer. Il giocatore della Nazionale italiana sceglie il 4-3-3 come modulo e schiera anche due giocatori dell'Inter nella sua formazione, due compagni nell'Italia.
fcinter1908 ultimora Tonali: “Ecco la mia top 11”. L’ex Milan sceglie il 4-3-3 e schiera due giocatori dell’Inter
ultimora
Tonali: “Ecco la mia top 11”. L’ex Milan sceglie il 4-3-3 e schiera due giocatori dell’Inter
Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan ora al Newcastle, ha scelto la sua Ultimate 11 intervistato da Prodirectsoccer
© RIPRODUZIONE RISERVATA