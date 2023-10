Newcastle, Tonali in panchina. Sostegno da tifosi: cori e qualche striscione per il giocatore

Sandro Tonali è partito dalla panchina al fischio d'inizio della partita di Premier League tra il Newcastle e il Crystal Palace, che potrebbe essere la sua ultima prima dell'eventuale squalifica per l'inchiesta sulle scommesse.

Il tecnico della squadra inglese, Eddie Howe, ieri aveva detto di non escludere la possibilità di impiegare il centrocampista nonostante le due settimane difficili trascorse, perchè comunque era riuscito ad allenarsi: "Deciderò solo in base ad aspetti sportivi, prendendo la migliore decisione per il bene della squadra". I tifosi di casa hanno espresso la loro vicinanza al giocatore italiano con cori di sostegno e qualche striscione sulle tribune di a St.James Park.