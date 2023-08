Toni: “Lukaku-Roma, bel colpo. Scudetto? Non so, ma fa balzo in avanti”

Voto alla coppia Dybala-Lukaku?

"Sono due grandi attaccanti e hanno le caratteristiche per compensarsi a vicenda. A Dybala piace girare alle spalle del centravanti e con Lukaku avrà un punto di riferimento importante in area. Per la Joya sarà un po’ come tornare ai tempi della Juve, quando giocava in coppia con Madzukic e poi con Higuain. Dybala-Lukaku, almeno sulla carta, sono una coppia da 35 gol: 20 il belga e 15 l’argentino".

Mourinho lotterà per lo scudetto con l’arrivo di Lukaku?

"Per il titolo non lo so, però sicuramente farà un balzo in avanti: la Roma diventa una squadra da primi 4 posti se Lukaku starà bene e non verrà rallentato da qualche problema fisico come è successo la scorsa stagione con l’Inter. E poi non dimentichiamoci Belotti, che ha segnato una doppietta alla prima di campionato".

