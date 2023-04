Toni: “L’Inter non deve sbagliare approccio. Bisogna provare a far gol”

"L'Inter non deve sbagliare l'approccio. Quest'anno non ha sbagliato le partite importante, bisogna scendere in campo concentrati e cercare di fare gol. Il derby in semifinale sarebbe molto bello. La pressione maggiore ce l'ha l'Inter, ma questi giocatori sono abituati. Il gruppo sa che questa può essere una serata magica. Rotazione Dzeko-Lukaku? Il centravanti vive anche di serenità, fossi in Inzaghi farei delle scelte chiare".