Toni: “Scudetto? Inter la più forte, Conte ideale per il Napoli. La Juve…”

"A volte capita di sbagliare dei gol, però a me Vlahovic piace, è un ragazzo giovane che ha voglia. Quella della Juve è una maglia pesante, chiaro che deve migliorare su alcuni aspetti ma lo sa anche lui, deve cercare di legare meglio il gioco con la squadra, perché a Thiago Motta piace comunque un centravanti un po' di manovra, con il tecnico bianconero può migliorare ancora e deve rimanere un killer in area di rigore. Il valore assoluto non si discute".