Luca Toni, su DAZN, ha commentato l'ultima giornata di campionato e ha parlato anche dell'Interdi Inzaghi: «Il suo futuro sulla panchina nerazzurra? Non lo so, secondo me non cambia se vince o perde ma dipende dalla volontà di Inzaghi. Cambia molto la stagione dell'Inter se vince la CL, se non la vince non è una stagione così bella», ha sottolineato.