Minotti: “Top11 di Inter e Milan? Hakimi e Theo Hernandez devastanti. In mezzo…”

L’ex difensore Lorenzo Minotti a Skysport ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Milan: “L’equilibrio resta invariato perché i nerazzurri non hanno impegni in Coppa. Quando Conte può preparare le partite può essere un martello per tutta la settimana e difficilmente sbaglia una gara. Può essere d’aiuto. Il Milan si sta convincendo che può vincere qualcosa di importante“, ha detto.

-Cosa può rubare l’Inter al Milan e viceversa?

I rossoneri hanno grande unione di squadra, c’è concentrazione, spirito. Top11 delle due milanesi? Hakimi e Theo Hernandez credo siano due frecce devastanti. Il centrocampo che ho scelto ha caratteristiche importanti.

(Fonte: Skysport)