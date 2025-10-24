Una formazione stellare, composta dai calciatori più forti del mondo. E, inevitabilmente, dai più costosi. Scorrendo i valori pubblicati dal portale Transfermarkt è possibile stilare una top 11 che racchiude, ruolo per ruolo, i giocatori con la valutazione di mercato più alta. Dominano la scena Barcellona e Real Madrid con 3 elementi a testa. Presente un solo giocatore della Serie A, e gioca nell'Inter.