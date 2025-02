Migliorato in fase difensiva, cresciuto in termini di personalità, si è pienamente inserito nella realtà milanese (non banale il fatto che cominci a parlare in italiano anche nelle interviste). In testa un obiettivo chiaro: "Ogni volta che mi chiamano in Prima Squadra cerco di fare del mio meglio per mostrare al mister quali sono le mie qualità".

Chance in arrivo?

La sfida di Coppa Italia contro la Lazio, in tal senso, sempre capitare al momento giusto: Inzaghi e il suo staff avranno pochissimo tempo per preparare la partita, senza dimenticare che sabato ci sarà poi il big match di campionato contro il Napoli che potrà dire molto in chiave scudetto. L'infortunio di Frattesi, unito al periodo di scarsa forma fisica di Calhanoglu e Mkhitaryan e alla necessità di dosare il minutaggio di Barella, con ogni probabilità aprirà le porte a un ragazzo della Primavera, e Topalovic è il principale indiziato per finire nella lista dei convocati, come già accaduto per 3 partite di campionato consecutive a gennaio (contro Venezia, Bologna ed Empoli). E chissà che questa non possa essere l'occasione che aspettava da tempo per esibirsi davanti al pubblico di San Siro.