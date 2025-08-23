Il nuovo attaccante granata Simeone potrebbe essere subito titolare nella gara d'esordio del Torino in casa dell'Inter a San Siro lunedì sera.
Torino, chance da titolare per Simeone. Le scelte di Baroni per la gara contro l’Inter
Secondo Tuttosport, "Al Torino Simeone avrà la possibilità di essere uno dei protagonisti in campo settimana dopo settimana. E sarà nella formazione titolare anche lunedì sera: Duvan Zapata non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e potrà essere una risorsa da utilizzare nel finale, Ché Adams è invece reduce da una prestazione negativa contro il Modena, mentre Simeone in Coppa Italia è entrato nel migliore dei modi, ha mostrato voglia di fare bene e nel finale ha anche avuto un’occasione per scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Marco Baroni dovrebbe confermare il 4-3-3 che si è visto anche nel secondo tempo contro il Modena, in questo schieramento tattico Simeone agirebbe da punta centrale con ai suoi lati due tra Cyril Ngonge, Nikola Vlasic (i favoriti a partire dall’inizio) e Zakaria Aboukhlal che dovranno sfruttare le sponde del centravanti, ma anche cercare di innescarlo e metterlo nelle migliori condizioni per far male ai nerazzurri".
