Secondo Tuttosport, "Al Torino Simeone avrà la possibilità di essere uno dei protagonisti in campo settimana dopo settimana. E sarà nella formazione titolare anche lunedì sera: Duvan Zapata non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e potrà essere una risorsa da utilizzare nel finale, Ché Adams è invece reduce da una prestazione negativa contro il Modena, mentre Simeone in Coppa Italia è entrato nel migliore dei modi, ha mostrato voglia di fare bene e nel finale ha anche avuto un’occasione per scrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Marco Baroni dovrebbe confermare il 4-3-3 che si è visto anche nel secondo tempo contro il Modena, in questo schieramento tattico Simeone agirebbe da punta centrale con ai suoi lati due tra Cyril Ngonge, Nikola Vlasic (i favoriti a partire dall’inizio) e Zakaria Aboukhlal che dovranno sfruttare le sponde del centravanti, ma anche cercare di innescarlo e metterlo nelle migliori condizioni per far male ai nerazzurri".