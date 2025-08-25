"Il centrocampista albanese, di fatto granata anche se non ancora ufficialmente, farà il suo esordio domenica, in casa contro la Fiorentina. «Asllani non ci sarà, Ismajli sarà out e farà altri esami, Njie si è allenato», ha confermato l’allenatore in conferenza stampa. Nessun mistero sull'ormai ex nerazzurro, solo un gentlemen's agreement, un po’ come era accaduto un anno fa di questi tempi con Bellanova".