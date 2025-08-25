Il Torino si prepara alla difficile trasferta di San Siro contro l’Inter con qualche assenza pesante e una certezza in più sulla trequarti. In difesa mancherà Ismajli mentre sulla trequarti Baroni ritroverà Njie. Come conferma Tuttosport, non ci sarà però l’ex più atteso, Kristjan Asllani.
ultimora
Torino, con l’Inter out Asllani. Nessun mistero, solo un gentlemen’s agreement come accaduto…
"Il centrocampista albanese, di fatto granata anche se non ancora ufficialmente, farà il suo esordio domenica, in casa contro la Fiorentina. «Asllani non ci sarà, Ismajli sarà out e farà altri esami, Njie si è allenato», ha confermato l’allenatore in conferenza stampa. Nessun mistero sull'ormai ex nerazzurro, solo un gentlemen's agreement, un po’ come era accaduto un anno fa di questi tempi con Bellanova".
"Anche in quel caso il calciatore era diventato un giocatore dell’Atalanta nella settimana che precedeva proprio la sfida con la squadra allora allenata da Gasperini. In mezzo al campo, vista l’indisponibilità di Asllani, avrà una chance da titolare Ilkhan, sulla scia della buona prestazione della scorsa settimana in Coppa Italia. Il turco, in campo nella ripresa, aveva contribuito in maniera fondamentale al gol decisivo di Vlasic, riuscendo col suo ingresso a dare vivacità alla manovra".
(Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA