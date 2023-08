CdS – Pavard si chiude oggi? Ecco l’ultima offerta dell’Inter, distanza minima col Bayern

"Un passo dopo l’altro, Pavard si avvicina all’Inter. Il club nerazzurro, infatti, ha alzato la sua offerta, superando quota 30 milioni e spingendosi fino a 33, bonus compresi. A questo punto la distanza rispetto alla richiesta del Bayern, ovvero 35 milioni, è davvero minima. Ecco perché in viale Liberazione è in crescita la fiducia di vedere presto spuntare la fumata bianca". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla trattativa Inter-Bayern per Pavard. Il quotidiano non esclude che l'accordo definitivo possa trovarsi anche in giornata.