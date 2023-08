Prima pagina dedicata alla vittoria della Juventus in campionato: TuttoSport titola "Juve da sogno" e racconta del tre a zero che gli uomini di Allegri hanno rifilato all'Udinese.

Spazio in fondo alla pagina anche al Torino e al mercato granata: "Toro, anche per Correa. La trattativa per l'argentino accende l'attesa per il Cagliari. Inter disponibile al prestito pagando parte dell'ingaggio ma di deve convincere il giocatore".