La scaramanzia è un aspetto fondamentale nel mondo del calcio e c'è chi la applica in tutto e per tutto. Uno di questi è Simone Inzaghi, un altro è Francesco Acerbi : il difensore, infatti, nella gara di domenica contro il Torino, si è presentato con un particolare che DAZN ha pizzicato nella sua rubrica Bordo CAM.

"Per evitare che il Torino esca alla distanza, come fatto dal Genoa a Napoli, Inzaghi chiama "Leone" Acerbi: il difensore si è presentato all'Olimpico con l'alluce che esce dalla scarpa rotta. E' quella del 3-3 al Barcellona: probabilmente finirà in un museo della storia nerazzurra. Appena prima di entrare, Inzaghi gli dice: "Leone, mi devi stare là: senza andare eh... Dobbiamo marcare di più, devi alzarmi l'attenzione: alzami l'attenzione Leone", spiega l'emittente.