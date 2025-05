L'Inter di Simone Inzaghi si rituffa in campionato inseguendo le residue speranze di agguantare lo scudetto, ora nelle mani nel Napoli

Archiviata la fantastica qualificazione alla finale di Champions League, prevista contro il PSG il 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, l'Inter di Simone Inzaghi si rituffa in campionato inseguendo le residue speranze di agguantare lo scudetto, ora nelle mani nel Napoli primo in classifica.

I nerazzurri fanno visita al Torino di Vanoli con tanti cambi di formazione, quasi obbligatori per evitare infortuni a tre settimane dalla partita più importante dell'anno e per permettere agli eroi di martedì di rifiatare. Inzaghi propone dunque 9 cambi su 11: la coppia d'attacco sarà formata da Taremi e Correa, mentre gli unici titolari contro il Barça in campo anche oggi saranno Bastoni e Bissek.