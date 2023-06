Gosens a Inter TV: “Oggi allenamento per Istanbul. Contento che il mister mi stia…”

"Dieci anni fa ti avrei detto impossibile. Mi ricordo che dieci anni fa con i miei amici ci siamo seduti a vedere la finale di Champions. Adesso ho invitato tutti i miei amici a vederla a Istanbul. Per me personalmente è una storia favolosa. Credo che il nostro ruolo è complesso, devi aiutare la squadra sia in difesa che in attacco. A volte devi essere più offensivo. Oggi con un Toro aggressivo era più importante difendere. Siamo pronti a tutto. Sono contento che il mister mi dia molte più opportunità di farmi vedere, spero di ripagare questa fiducia qui. Tifosi? Ci tengo a dire che andiamo a Istanbul che è una partita di calcio e che può succedere di tutto, credendo nelle nostre qualità, con tantissima fiducia. Ci siamo meritati questa finale, andiamo insieme a godere una partita incredibile. Speriamo di alzare la Coppa alla fine", ha concluso Gosens.