Pinamonti, Radu e Dimarco: il Torino bussa alla porta dell’Inter per tre giovani talenti

Il Torino, in vista della prossima stagione, è pronto a rifarsi il look con innesti giovani e talentuosi: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club granata ha messo nel mirino tre talenti cresciuti nel settore giovanile dell’Inter. Si tratta dell’attaccante Andrea Pinamonti (’99), del portiere Ionut Radu (’97) e dell’esterno sinistro Federico Dimarco (’97). Il primo, insieme a Scamacca, è “in cima alla rosa virtuale dei giovani graditi al Toro“; il rumeno è la prima scelta del Torino, e “sarebbe il portiere ideale per raccogliere un domani l’eredità di Sirigu, è in vantaggio sulle altre candidature“; per quanto riguarda il mancino oggi in prestito al Verona, con cui “c’era già stato un tentativo in estate“, è ballottaggio con Tripaldelli.