Zazzaroni: “L’Inter oggi contro il Torino non perde”. Il pronostico di Biasin

Momento pronostici a Radio Deejay durante Deejay Football Club per Ivan Zazzaroni e Fabrizio Biasin, con quest'ultimo che oggi sostituisce Fabio Caressa. Il direttore del Corriere dello Sport è convinto che l'Inter non perderà contro il Torino: "Dico X2", optando per la doppia chance pareggio o vittoria Inter.

Anche Biasin va per la doppia chance: "1-2", escludendo l'ipotesi del pareggio. "Mettevo 1 (vittoria Torino, ndr) perché so come funziona qui con i pronostici. Ma metto la doppia per esorcizzare"