FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Torino, Ismajli salta l’Inter: lesione per il difensore, i tempi di recupero

ultimora

Torino, Ismajli salta l’Inter: lesione per il difensore, i tempi di recupero

Torino, Ismajli salta l’Inter: lesione per il difensore, i tempi di recupero - immagine 1
Il Torino deve fare i conti con un infortunio nel reparto difensivo, al Filadelfia si è fermato Ardian Ismajli
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Il Torino deve fare i conti con un infortunio nel reparto difensivo, al Filadelfia si è fermato Ardian Ismajli. "Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra" fa sapere il club granata attraverso una nota ufficiale.

Torino, Ismajli salta l’Inter: lesione per il difensore, i tempi di recupero- immagine 2
Getty Images

Il kosovaro naturalizzato albanese, uno dei volti nuovi dell'estate del Toro prelevato a parametro zero dall'Empoli, ne avrà per circa un mese: la sua avventura in granata, quindi, inizierà dopo la sosta per le nazionali di settembre, con il tecnico Baroni che non lo avrà a disposizione per la gara di Coppa Italia contro il Modena (lunedì 18 agosto) e per quelle di campionato contro Inter (25 agosto) e Fiorentina (31 agosto).

(ANSA)

Leggi i
commenti
Ultimora: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA