La Stampa – Torino, non solo Lazaro: contatti con l’Inter anche per Corrado

Il Torino, perso Singo (ceduto al Monaco per 10 milioni di euro), è alla ricerca di rinforzi sugli esterni. Secondo La Stampa, nel mirino dei granata ci sarebbero anche due elementi di proprietà dell'Inter: "Nel file degli acquisti è emerso il nome di Lazaro dopo i contatti con l'Inter, proprietaria del cartellino, per capire la fattibilità dell'operazione. Un altro capitolo inatteso nel libro dell'estate dei granata, che pensano di riportare a casa l'austriaco già affittato la scorsa stagione. [...] Stavolta il Torino punta all'acquisto a titolo definitivo visto che ha il contratto in scadenza. La new entry invece è Niccolò Corrado, 23enne (anche lui) tornato all'Inter dopo l'esperienza in prestito alla Ternana in Serie B: interessate pure Salernitana e Genoa".