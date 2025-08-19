Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di un interesse dell'Inter per Manu Kone della Roma: il punto di vista di Torri

Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di un interesse dell'Inter per Manu Kone della Roma. Roma che però ha deciso di rifiutare la proposta nerazzurra, giudicando il centrocampista ex 'Gladbach un perno del centrocampo di Gasperini.

Nelle ultime ore, però, sembra che la posizione di Kone non sia così sicura, specie per il fatto che la Roma debba rispettare i paletti UEFA onde evitare sanzioni e limitazioni nel corso della stagione.

Piero Torri, giornalista di Radio Manà Manà Sport, ha parlato così proprio di Kone: "Se la Roma vende Koné a meno di 60 milioni i Friedkin non farebbero una bella figura, da tifoso mi sentirei preso in giro. Forse il giocatore sta spingendo per andar via, ma allora il club deve uscire allo scoperto. Tra l’altro si aprirebbe un buco a centrocampo, in una rosa che ancora devi mettere insieme. Che Roma va in campo contro il Bologna? Se vendi Koné perdi tanta qualità".