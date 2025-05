Intervenuto ai microfoni di Calcio Napoli, Vittorio Tosto , ex terzino del Napoli , ha parlato della lotta scudetto arrivata alle battute finali. “Non direi che tra Napoli e Inter ci sia solo un punto, perché è un punto pesantissimo a 180 minuti dalla fine ed incide molto sotto tutti i punti di vista. Il Napoli ci arriva con una consapevolezza importante, nelle ultime 10 ha fatto qualcosa di strepitoso se pensiamo anche ai punti fatti in trasferta contro il Bologna. Il Napoli ha la forza di poter allungare, è un punto pesante perché toglierglielo in due partite è difficile".

"Il servizio de Le Iene sul fatto che i calciatori paghino per giocare? Dovremmo parlarne per giorni, io sono nel calcio da 40 anni e ho solo guadagnato, mi sono stati riconosciuti meriti economici e sono contro l’idea di dover pagare per giocare, vuol dire che non merito di farlo”.