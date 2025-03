'Chi vince il campionato? Inter o Napoli…. Ne devo scegliere una? In questo momento l'Inter è favorita dopo quello che è successo domenica scorsa, sono pronti per poter rivincere lo scudetto''. Lo ha detto Francesco Totti nell'incontro all'Iliad Store di via Cola di Rienzo, a Roma, parlando della corsa al titolo. L'ex capitano della Roma si è espresso quindi in favore della squadra allenata di Simone Inzaghi nel duello con gli azzurri di Antonio Conte.