Tramezzani: “Sono sicuro che l’Inter farà una grande partita e uscirà a testa alta”

Dzeko o Lukaku?

"Io partirei con Lukaku. Essendo molto alti e aperti i loro difensori, in quella linea vedo più utile Lukaku come caratteristiche: sta bene e vuole prendersi qualche rivincita, nel caso dovesse andare via vorrà farlo nel migliore dei modi e con lui, con la sua fiscità, Lautaro ha la possibilità di giocare meglio".