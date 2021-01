Tramezzani: “Lukaku più decisivo di CR7. Eriksen play è sprecato. Inter-Juve, rischia di più…”

Paolo Tramezzani, ex calciatore e ora tecnico, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione ‘Maracanà‘, per presentare la sfida tra Juventus e Inter: “Chi rischia di più? Non è decisiva, importante sì, non solo per la classifica ma anche per gli equilibri. Ne ha maggior bisogno la Juve della vittoria ma il campionato è ancora lungo“.

Chi più decisivo ora tra Ronaldo e Lukaku?

“Direi Lukaku. Ronaldo è un fenomeno, ma gioca un calcio molto più individuale. L’Inter senza Lukaku cambia modo di giocare e perde incisività. L’assenza di Lukaku potrebbe penalizzare di più l’Inter”.

Come valuta l’esperimento di Eriksen come play davanti alla difesa?

“Ieri mi è sembrato sprecato, si è reso pericoloso in qualche occasione. Però lui ha fatto vedere il meglio di sé da centrocampo in su. Mi sembra non fiducioso nei propri mezzi ora. Per me è un ottimo giocatore ma è un peccato che non riesca ad esprimersi”.

Come mai?

“Difficile dirlo. Se prendi lui, devi chiedergli comunque un sacrificio se vuoi giocare con il 3-5-2. Lui non è capace di farlo, predilige giocare in altre posizioni e così rischi di snaturarlo. Dovesse rimanere, Conte proverà a reinserirlo. Ha avuto poche possibilità, forse con la Fiorentina è stata la prima vera occasione“.