"Francesco Pio Esposito che con Sebastiano potrebbe essere la coppia dell'Italia nel 2030. Ragazzo diverso dagli altri che sono più focosi, lui più tranquillo. Era piccolino poi diventato grande tutto assieme, da 10 a 9 aiutato da Chivu. Centravanti diverso da Sebastiano che è tecnica, idee, lui è proprio il centravanti, il 9 che riempie l'area. Quello che fa al Parlemo è il gol da centravanti. Ha tutto, non ha la squisitezza tecnica di Sebastiano ma ha i piedi molto buoni. Ha più fisico e più senso del gol, e ha carattere che lo può portare ad avere calma quando va in campo. Non gli vedo un ostacolo a diventare l'attaccante dell'Italia. Titolare nell'Inter? Addirittura, magari tra due anni sì. Fallo venire in A, deve fare un anno di Serie A. A Sebastiano c'è voluto tempo e si è consacrato quest'anno. Prima della maglia dell'Inter deve giocare in Serie A. Ha bisogno di un colpo alla Kean, di andare a giocare. Qualcuno che gli faccia fare il titolare in Serie A. Esposito trittico non male.