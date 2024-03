Ancora una volta la situazione è cambiata per Benjamin Pavard. La sua grande stagione con la maglia dell'Inter, lo rende uno dei difensori francesi più essenziali per la Francia. In passato la sua voglia di giocare centrale si è scontrata con Didier Deschamps. Adesso per l'ex giocatore francese Benoît Trémoulinas la questione è risolta. "Il suo livello non è lo stesso dei Mondiali. Ecco, evidentemente, non c’è niente da dire. Ha riacquistato la sua fiducia da quando è all'Inter".