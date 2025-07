Termina con un pareggio per 2-2 contro il Treno la prima amichevole della neonata Inter U23. Buona prestazione da parte dei ragazzi di Stefano Vecchi, al cospetto di una formazione inserita nel girone A di Serie C (lo stesso dei nerazzurri). Il tecnico interista schiera inizialmente i suoi con il modulo 3-4-2-1, per poi passare al 3-5-2 nella ripresa. Padroni di casa in vantaggio alla mezz'ora grazie a uno splendido colpo di tacco di Benedetti su assist di Chinetti. Allo scadere della prima frazione arriva il pareggio di Topalovic con un destro sul quale il portiere avversario non è impeccabile.