"Dal tema delle due squadre non ne usciamo mai. Asllani non è Calhanoglu. Zielinski non è Mkhitaryan, Taremi non è Thuram. Tu puoi girarle, puoi fare grandi risultati ma questa è la realtà. Oggi, al blocco di partenza, mancavano Acerbi, Mkhitaryan, Calhanoglu, Thuram e anche Bastoni. Quindi, mancava mezza squadra. Mezza squadra. E ha vinto lo stesso. Però se lo fai con l'Empoli, lo fai con il Venezia, vinci lo stesso. Ma non vinci con il Bologna. Perché ci sono i livelli delle squadre".