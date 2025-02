"Vedo un discorso non di appagamento, ma somma di situazioni. La potenza dell'attacco che è inevitabilmente molto ridotta, anche guardando al Milan che ha una rosa non lontana dall'Inter. L'Inter ha delle problematiche, intanto è una squadra vecchia, anziana. Ha fatto a meno per 4 mesi di Acerbi e lo hai visto che genere di giocatore è. Kolo Muani per segnare ha dovuto fare la giocata della vita, altrimenti non segna mai. Così come Kean non ha mai preso la palla. Portiere non ragazzino, Calhanoglu anche. È lui il centro del problema. In questo momento vale Cristante, è uno da 6 ora anzi che sbaglia qualche pallone. Se uno da 10 gioca da 6 hai perso 4 punti, se è il regista che fa girare tutta la squadra è un problema".