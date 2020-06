Trevisani: “Cavani all’Inter al posto di Lautaro? Se succede, discutiamo per mesi. Icardi…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato così della ripresa della Serie A in ottica Inter:

“L’Inter secondo me non ha tutto questo entusiasmo a ripartire, siccome non sappiamo se e come finirà il campionato, c’è un grosso punto interrogativo. Una delle ipotesi, in caso di stop, sono i playoff e perciò è molto importante riuscire a mantenere i piazzamenti di classifica. In questo momento è più una corsa a due per lo scudetto che una corsa a tre, soprattutto per Juve-Inter che ha inciso per la Juve ma anche per l’Inter”.

LAUTARO E ICARDI – “Icardi e Lautaro non hanno giocato troppo bene insieme, se uno pensa troppo a se stesso la coppia non funziona. Lukaku e Lautaro sono una bella coppia ma è difficile come ripartiranno tutte le varie squadre dopo una situazione del genere”.

CAVANI – “Se va via Lautaro e arriva Cavani, ne discutiamo per 4 mesi. Perché l’Inter prenderebbe un 33enne al posto di uno forte e giovane. Cavani e 168 mln (111 di Lautaro e 58 di Icardi, ndr) è un’altra cosa”.

LA JUVE CERCA UN ATTACCANTE – “La Juve ha bisogno di un attaccante vero che giochi a pallone, non l’Icardi di turno”.