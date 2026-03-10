Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato il momento dell'Inter dopo il derby perso domenica col Milan:
"Aggiungo un elemento che mi ha un po' impressionato: Chivu ha detto è stato un dejavù, è stata come la partita d'andata. Secondo me non c'entra niente. Domenica non è stata così: ha giocato meglio il Milan, ha interpretato meglio la partita. L'Inter non ha capito cosa stesse accadendo. Zielinski che sta facendo una stagione modriceggiante, ma ha fatto fatica. Barella non ne parliamo
