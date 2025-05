Semplicemente non si possono fare, anche mentalmente. Se metti i titolari tirano indietro la gamba, se metti le riserve sono scarsi. In 50 anni di Champions perché ci sono 3 Triplete? Perché non si può fare. Né con le rose a 12, né con quelle a 22, perché 22 sono fake. Il ventiduesimo del Barcellona col ventiduesimo dell'Inter non può giocare Inter-Barcellona. Se la gioca si crea un problema. Tant'è vero che giocherà Lautaro Martinez, grosso modo around 13-14% di condizione fisica. All'andata Thuram e Dumfries, in un concetto medico basilare, non avrebbero dovuto giocare. Sono stati spinti in campo dal volere generale dell'allenatore, dello staff, dei giocatori che volevano giocare, ma non erano in condizione di essere al meglio e hanno fatto tre palloni al Montjuic. Quindi credo che sullo stesso filone Lautaro Martinez lo vedremo in campo