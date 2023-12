Longari: “Inter, c’è ottimismo per questo colpo zero. Sul fronte societario…”

Nel suo editoriale per SportItalia, Gianluigi Longari ha fatto il punto sul prossimo mercato dell'Inter . "I piani altissimi della proprietà sono impegnati nel reperimento di fondi economici che possano aprire la strada a nuovi investitori o rifinanziare il debito con Oaktree. Difficile ipotizzare a gennaio modifiche per la rosa di Inzaghi, anche perché il campo sta palesando che al momento non ce ne sia neppure la necessità".

"Taremi piace, ma eventualmente per la prossima stagione e rigorosamente a parametro zero. Oltre al discorso economico, non sembra nemmeno percorribile l'idea di inserire a stagione in corso un giocatore che potrebbe ambire a sottrarre minutaggio ad una coppia titolare che si sta dimostrando come una delle più efficaci del continente".