"Non va aumentato ma va chiarito quando deve intervenire. Inter-Fiorentina è finita 1-0 perché il gol dell'Inter la palla era uscita, e il rigore della Fiorentina non c'era, come quello di Gatti. Se non la tocca Darmian la palla finisce fuori, quindi non può essere rigore. Non succede niente, non evita nulla. I rigori dovrebbero avere un senso calcistico. Se gli arbitri giustificano gli errori si perde la credibilità generale. Se gli audio spariscono, se ci sono giustificazioni: Gatti non è rigore, Darmian è rigore. Non è così: o sono rigori entrambi o nessuno. La maglia a Sanabria non gliela puoi tirare, Darmian e Gatti muovono in modo accidentale il braccio e non rilevante. Se devi punire uno punisci quello che ha tirato la maglia, i difensori stanno diventando dei manichini. Il sistema Aia sta diventando una sorta di barzelletta. La palla di Bastoni è fuori di mezzo metro e al Var non possono intervenire, Colombo è in fuorigioco e non si può intervenire. È un manicomio. Se non è un chiaro ed evidente errore non deve intervenire, deve intervenire per Bastoni. Spero che Juve Inter la diriga uno tra Mariani, Colombo, Guida e Doveri e Napoli-Inter pure. Questi 4 possono arbitrare, anche Sozza ma non viene da una grande stagione".