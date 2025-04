Federico Dimarco è in panchina nel derby d'andata di Coppa Italia tra Milan e Inter, ma per Trevisani lo è solo "per onore di firma"

Alessandro Cosattini Redattore 2 aprile 2025 (modifica il 2 aprile 2025 | 20:15)

Federico Dimarco è in panchina nel derby d'andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. Tuttavia, svela Riccardo Trevisani a Mediaset, l'esterno nerazzurro non è al 100% della condizione. Non solo una scelta tecnica di Simone Inzaghi dunque.

"Dimarco è in panchina per onore di firma, difficilmente entrerà in campo", ha detto Trevisani prima della semifinale di Coppa Italia.