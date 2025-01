Intervenuto nel podcast "Tutti in the box", Riccardo Trevisani ha risposto così a chi critica l'operato di Simone Inzaghi all'Inter: "C'è chi dice che Inzaghi non è da top club: io boh. Ha cominciato alla Lazio e vinceva le Supercoppa con gol di Murgia su assist di Jordan Lukaku contro Higuain e Dybala. Poi ha vinto 6 trofei all'Inter: gioca un calcio bellissimo. In quale canale trovate la teoria in cui non sia da top club? Il primo anno sono stato tra i più severi, ora gli riconosco 5000 meriti: ha scoperto Calhanoglu regista, Thuram non è mai stato questo.