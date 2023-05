Trevisani vota Dzeko: “Fossi in Inzaghi non avrei dubbi: questi numeri lo confermano”

Trevisani spiega: "Lukaku segna di più e lo dicevamo anche ad inizio anno ma ci sono dei numeri che non possiamo non controllare"

"Quali sono stati i 5 gol del 2023 di Dzeko? Inter-Napoli 1-0, decisivo che vale i tre punti, poi Supercoppa il 2-0 che chiude la partita, l'1-0 in semifinale di Champions League contro il Milan. Lukaku segna di più e lo dicevamo anche ad inizio anno ma ci sono dei numeri che non possiamo non controllare: 28 volte Dzeko titolare, solo 4 sconfitte, l'ultima il 6 novembre. Con Lukaku dal 1' ne ha perse 7 su 19, sono numeri sbilanciati. E poi chi entra meglio dalla panchina? Se fossi Inzaghi non avrei dubbi, io non toccherei niente"