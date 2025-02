Riccardo Trevisani, ospite a Pressing, ha parlato in questi termini della corsa scudetto, dopo il mezzo passo falso del Napoli

Riccardo Trevisani, ospite a Pressing, ha parlato in questi termini della corsa scudetto, dopo il mezzo passo falso del Napoli contro l'Udinese.

"Noi ci siamo abituati che vincono tutte le partite, l'Inter e il Napoli, così come l'Atalanta e appena si fermano due gare, sembra che sia tutta una crisi. In realtà, stanno andando a una media punti clamorosa, tutte e due. L'Inter ha avuto uno spegnimento generale con la Fiorentina e il Napoli ha una settimana magari di affaticamento, anche a cavallo con la non-sostituzione di Kvara, ma se guardi la classifica Napoli-Inter e Atalanta, perché l'Atalanta è forte e arriverà, vedrai che nella parte finale crescerà ancora, vediamo un campionato bellissimo dove non si possono fare 114 punti. Ogni tanto si pareggia e si perde"