"Ma ripeto, è ora di prendere una posizione: è buona o no questa stagione? Non si può dire che Inzaghi è un coglione se il tiro di Yamal va dentro o il contrario. Questa è una grande stagione, perché l'Inter magari fa più di 80 punti, giocando 60 partite e con molti più infortunati dell'anno scorso. Il campionato 22-23 invece non è stato buono, quando ha fatto 70 punti e 12 sconfitte".