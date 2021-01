Riccardo Trevisani, negli studi di Sky Sport, ha commentato i numeri di Romelu Lukaku in vista del match con la Juventus: “Le piccole le battezza tutte ed è vero che non ha un grandissimo score conto le big, ma ha fatto gol al Milan, alla Roma e al Napoli. Segna anche i calci di rigore e per una questione di cabala punterei su di lui, la difesa della Juve ogni tanto lascia spazi”.