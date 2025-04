"Io non vedo gli ostacoli nel calendario del Napoli, quindi era solo da capire se l'Inter avrebbe tenuto il passo con tutte le partite che ha e mi pare evidente che non lo stia tenendo, quindi non ci sono secondo me grandissimi dubbi. Io invece penso che l'Inter farà una grande partita con il Barcellona. In tutta questa serie di partite stagionali l'Inter ha fatto una grande partita con il City, una grande partita con l'Arsenal, una grande partita con il Bayern Monaco, anzi forse due. Nell'evento di Champions ho sempre visto l'Inter migliore. L'anno scorso l'Inter non era infallibile in campionato, era molto fallibile in Champions.