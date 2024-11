In diretta su Fontana di Trevi, Riccardo Trevisani, giornalista, è tornato così su quanto visto in Inter-Napoli domenica sera: "Inter-Napoli rappresenta in tutto e per tutto il calcio italiano: abituale 1-1, under, arbitraggio buono con un errore abbacinante. È stata la classica partita nostra mentre Inter-Juve la classica di Premier League, di un campionato in cui ci si diverte: viva Inter-Juventus per me. In Inter-Napoli, Milan-Napoli e Juve-Napoli si sono visti quattro gol in tre partite: che palle!