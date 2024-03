"L'annata del Napoli è iniziata male e finirà peggio. difficilmente raggiungerà la qualificazione alla Champions. L'Inter un pochino stanca era dopo la partita di mercoledì, aveva un giorno di riposo in meno rispetto al Napoli. Era la stanchezza mentale più che altro. L'Inter è sul traguardo, poi possiamo raccontarci che non bisogna sottovalutare gli eventi, ma l'Inter ha vinto il campionato e quindi non si danna più l'anima come prima per vincere le partite. Il Napoli è cresciuto, l'Inter è calata ed è arrivato l'1-1. Detto questo Meret è stato il migliore in campo, quindi tutto questo equilibrio io non l'ho visto".