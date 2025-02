Trevisani: “Inter padrona ma solo per 45′. Col Napoli finale scudetto”

"L'Inter si è sentita padrona della partita e lo era per 45', ma nel calcio il dettaglio è che bisogna fare gol. Pur avendo il miglior attacco della Serie A, con Lautaro non in giornata e Thuram zoppo ti ritrovi a perdere una partita pesante. Salvo stravolgimenti, si arriva allo scontro diretto in questa situazione di classifica: al Maradona sarà una sorta di finale scudetto".