Trevisani: “Inter, mai quella gara col Bayern senza cambi di Parma”

Riccardo Trevisani, su Radio Lega Serie A , ha parlato della vittoria dell'Inter a Monaco. Il giornalista ha sottolineato: «Se è effettivamente la miglior partita dell'era Inzaghi? Se ci allarghiamo ad una top cinque di migliori partite ci arriviamo. Perché l'Inter ha fatto diverse prestazioni importanti, dal derby vinto cinque a uno che rimane forse in assoluto un manifesto, alla vittoria di Liverpool che poi non portò alla qualificazione, ma lì non vinceva nessuno da mille anni, come a Monaco di Baviera. Ci sono state alcune partite contro la Juventus, la finale di Coppa Italia, vinta per 4-2 ai supplementari, credo che l'Inter ne abbia tirato fuori tante in questi quattro anni».

«Ma la cosa bella è che parlavamo di quanto sarebbe servita Parma-Inter perché i cambi di quella partita sarebbero serviti col Bayern. Perché se non fossero usciti quelli che sono usciti, che tra l'altro non deambulavano, oltre ad essere in pessime condizioni fisiche, tu sta partita a Monaco di Baviera dopo tre giorni non la facevi perché se i giocatori avessero giocato a Parma probabilmente sarebbero rimasti in campo, ma penso che per il mood che aveva l'intera squadra l'Inter rischiava di pareggiare lo stesso, non solo per l'ingresso delle riserve. Ma non avrebbe mai fatto la partita che ha fatto contro il Bayern»,ha aggiunto.