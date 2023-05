Trevisani: “Inter, stagione da 8.5 finora. Macchia campionato ma…”

Riccardo Trevisani, ospite questo pomeriggio di Sport Mediaset, ha dato i voti alle antagoniste del Napoli che sono arrivate dietro nella lotta scudetto quest'anno. Focus anche ovviamente sull'Inter di Simone Inzaghi, finalista di Champions League, ma come già sottolineato al di sotto delle attese in campionato. Queste le sue considerazioni a tal proposito:

"L'Inter è quella che più di tutte avrebbe dovuto competere per il campionato e sta dimostrando in questa fase finale quanto forte sia. Il voto complessivo è 8.5 e può diventare anche più alto: rimane la macchia del campionato, ma è un meno che diventerebbe non particolarmente grave in caso di grande epilogo. Rimane da considerare che l'Inter quest'anno non abbia neanche lottato per il titolo".